Десна пробует удержать лидеров. Тотовицкий может оказаться в Динамо

На фоне слухов о том, что хавбек Андрей Тотовицкий может в качестве свободного агента попробовать себя в «Динамо», «Десна» еще рассчитывает удержать лидеров.

Пресс-атташе клуба Александр Шевченко рассказал о том, что переговоры идут с Тотовицким, Филиппом Будковским и Леваном Арвеладзе.

Все трое 1 января могут стать свободными агентами.

«Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности».

«В ближайшие дни все должно уже быть решено», – сказал Шевченко.