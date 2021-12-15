Десна пробует удержать лидеров. Тотовицкий может оказаться в Динамо

На фоне слухов о том, что хавбек Андрей Тотовицкий может в качестве свободного агента попробовать себя в «Динамо», «Десна» еще рассчитывает удержать лидеров.
Пресс-атташе клуба Александр Шевченко рассказал о том, что переговоры идут с Тотовицким, Филиппом Будковским и Леваном Арвеладзе.
Все трое 1 января могут стать свободными агентами.
«Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности».
«В ближайшие дни все должно уже быть решено», – сказал Шевченко.
Источник — Трибуна
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Особенно если это лидеры команд.Почему об новых контрактах или улучшении их нельзя подумать хотя бы за пару месяцев?..Ох и шляпы
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