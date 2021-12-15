Десна пробует удержать лидеров. Тотовицкий может оказаться в Динамо

Клуб ведет переговоры с тремя игроками

  • 15.12.2021 20:38
  • 1951 просмотр
  • 1 комментарий
Десна пробует удержать лидеров. Тотовицкий может оказаться в Динамо
© desna.football

На фоне слухов о том, что хавбек Андрей Тотовицкий может в качестве свободного агента попробовать себя в «Динамо», «Десна» еще рассчитывает удержать лидеров.

Пресс-атташе клуба Александр Шевченко рассказал о том, что переговоры идут с Тотовицким, Филиппом Будковским и Леваном Арвеладзе.

Все трое 1 января могут стать свободными агентами.

«Со всеми тремя ведутся переговоры, поэтому на данный момент информация по Тотовицкому не соответствует действительности».

«В ближайшие дни все должно уже быть решено», – сказал Шевченко.

Источник — Трибуна

(10 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 15.12.2021 20:49
    +2
    Это всё что нужно знать о наших менеджерах в клубах.Остаёться пару недель до окончания контракта и начинают думать что и как...Это звиздец.
    Особенно если это лидеры команд.Почему об новых контрактах или улучшении их нельзя подумать хотя бы за пару месяцев?..Ох и шляпы
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