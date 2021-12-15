Фанатский заряд вместо спонсора. Интер сыграет матч в особенной форме

Миланский «Интер» запустил оригинальную акцию. Команда сыграет матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» (12 января) в особенной форме.

Болельщикам команды предложили с помощью голосования выбрать любимый фанатский заряд. Именно он будет изображен на футболках команды в матче с «Ювентусом» вместо спонсорской надписи. Титульным спонсором «Интера» является блокчейн-платформа Socios.com.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» вскоре расторгнет контракт с Кристианом Эриксеном.