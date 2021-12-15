Интер в ближайшее время расторгнет контракт с Эриксеном

«Интер» и полузащитник Кристиан Эриксен ведут переговоры о расторжению контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в ближайшее время соглашение будет расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Ожидается, что футболист может вернуться в Данию в свой бывший клуб «Оденсе». За молодежную команду «Оденсе» датчанин выступал с 2005 по 2009 год.

В начале декабря Эриксен приступил к тренировкам.

Напомним, Эриксен не играет в футбол после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Игроку поставили дефибрилятор и он прошел длительный курс восстановления. Однако по правилам итальянских лиг, футболист не может играть с дефибрилятором сердца.