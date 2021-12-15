Перейдет ли Миколенко? Бенитес требует от Эвертона усилить состав

На пресс-конференции перед матчем АПЛ против «Челси» наставник «Эвертона» Рафа Бенитес не стал комментировать трансферные слухи, однако заявил, что команде срочно нужно усиление состава.

«Мы знаем, что нужно сделать в январе. Нам необходимо усилить состав теми игроками, которые прямо сейчас смогут нам помочь».

«Мы понимаем, что в январе не всегда можно приобрести тех, кого хочется. Клуб работает над тем, чтобы подписать футболистов, которые помогут «Эвертону» и сейчас, и в будущем», - сказал Бенитес.

Клуб связывают с защитником «Динамо» Виталием Миколенко, однако команда оказалась в кризисе, выиграв лишь раз в 10-ти последних встречах, и Бенитес находится под угрозой увольнения.

В таблице АПЛ ливерпульцы опустились на 14-е место.