Лионель МЕССИ – Агуэро: «Мне будет не хватать тебя на поле»

Форвард ПСЖ – о завершении карьеры Серхио Агуэро

  • 15.12.2021 19:05
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Лионель МЕССИ – Агуэро: «Мне будет не хватать тебя на поле»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси у себя в Инстаграме прокомментировал завершение карьеры своего друга Серхио Агуэро:

«Практически всю карьеру вместе, Кун… У нас были прекрасные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы будем продолжать жить этими моментами.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии… Правда в том, что мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что любишь больше всего. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего на новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной».

Источник — Instagram

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