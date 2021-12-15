Стал известен транслятор жеребьевки Лиги наций в Украине

В четверг, 16 декабря в Ньоне состоится жеребьевка нового, третьего в истории розыгрыша Лиги наций. Начало жеребьевки – в 19:00 по Киеву.

Официальным транслятором жеребьевки на территории Украины стал телеканал «Футбол 1». Об этом сообщил официальный сайт телеканала.

Напомним, сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в Лиге В.