Стал известен транслятор жеребьевки Лиги наций в Украине

В четверг, 16 декабря в Ньоне состоится жеребьевка нового, третьего в истории розыгрыша Лиги наций. Начало жеребьевки – в 19:00 по Киеву.
Официальным транслятором жеребьевки на территории Украины стал телеканал «Футбол 1». Об этом сообщил официальный сайт телеканала.
Напомним, сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в Лиге В.
Источник — ТК Футбол
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