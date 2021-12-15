Стал известен транслятор жеребьевки Лиги наций в Украине

Жеребьевка состоится 16 декабря

  • 15.12.2021 18:28
  • 974 просмотра
  • 6 комментариев
Стал известен транслятор жеребьевки Лиги наций в Украине

В четверг, 16 декабря в Ньоне состоится жеребьевка нового, третьего в истории розыгрыша Лиги наций. Начало жеребьевки – в 19:00 по Киеву.

Официальным транслятором жеребьевки на территории Украины стал телеканал «Футбол 1». Об этом сообщил официальный сайт телеканала.

Напомним, сборная Украины в следующем сезоне Лиги наций будет выступать в Лиге В.

Источник — ТК Футбол

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BestOf
    BestOf, 15.12.2021 18:32
    +3
    Успех Ахмета. Чемпионат Турции, кубок Португалии, теперь жеребьевка. Мегого и Сетанта ржут
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 15.12.2021 18:48
    +1
    Очень надеюсь, что Мегого и трансляции чемпионата Украины отожмет у геббельсТВ
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    BestOf
    BestOf, 15.12.2021 18:47
    +1
    Calm, 15.12.2021 18:44
    создай канал Шпрот, а пока ты только можешь только мычать и создавать головную боль соседям по подвалу
    Зачем что-то создавать, если есть отличные каналы Сетанта, Сетанта+ и сервис Мегого? А днонецкие пропагандисты пусть радуются кубку Португалии
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 15.12.2021 18:37
    +1
    Calm, 15.12.2021 18:34
    Шпрот, тебе какая разница?! ты в своей никчемной жизни кроме кучек г.вна нечего не создаешь
    Разница в том, что футбол должен быть на независимых каналах, а не на пропагандистском днонецком шлаке
    Ссылка
    Calm
    Calm, 15.12.2021 18:44 (изменен)
    -2
    BestOf, 15.12.2021 18:37
    Разница в том, что футбол должен быть на независимых каналах, а не на пропагандистском днонецком шлаке
    создай канал Шпрот, а пока ты только можешь только мычать и создавать головную боль соседям по подвалу
    Ссылка
    Calm
    Calm, 15.12.2021 18:34
    -4
    BestOf, 15.12.2021 18:32
    Успех Ахмета. Чемпионат Турции, кубок Португалии, теперь жеребьевка. Мегого и Сетанта ржут
    Шпрот, тебе какая разница?! ты в своей никчемной жизни кроме кучек г.вна нечего не создаешь
    Ссылка
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