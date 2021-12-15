Денис БОЙКО: «Вообще без разницы, кто попался в Кубке»

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой киевский клуб сыграет с «Александрией».
– Довольны жеребьевкой?
– Вообще без разницы, кто попался.
– Как оцениваете шансы «Динамо» на выход в полуфинал?
– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.
– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против «Мариуполя», все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?
– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем, – сказал Бойко.
Источник — Трибуна
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