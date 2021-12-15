Денис БОЙКО: «Вообще без разницы, кто попался в Кубке»

Вратарь «Динамо» – о результатах жеребьевки

  • 15.12.2021 16:39
  • 746 просмотров
  • 0 комментариев
Денис БОЙКО: «Вообще без разницы, кто попался в Кубке»
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины, по итогам которой киевский клуб сыграет с «Александрией».

– Довольны жеребьевкой?
– Вообще без разницы, кто попался.

– Как оцениваете шансы «Динамо» на выход в полуфинал?
– До матча шансы всегда 50 на 50. А там будет видно.

– Вы отыграли полный матч 1/8 финала Кубка против «Мариуполя», все кубковые встречи прошлого сезона. У вас есть договоренность с Луческу, что вы – основной вратарь в этом турнире?
– Никакой договоренности нет. Тренер выбирает вратаря перед каждым матчем, – сказал Бойко.

Источник — Трибуна

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности