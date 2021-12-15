Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «От трансфера Миколенко выиграют все стороны»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал возможный переход защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Похоже, что по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба. Мое мнение: от этого выиграют все.

Расскажу предысторию. Где-то дней 20 назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по Миколенко игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они не называли. Но я знаю, что они работают на «Эвертон» и «Ньюкасл», - написал Заховайло в Facebook.

Ранее была информация, что 22-летний защитник «Динамо» согласовывает последние детали контракта с «Эвертоном».