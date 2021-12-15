Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «От трансфера Миколенко выиграют все стороны»

Футбольный агент – о возможном переходе Виталия Миколенко

  • 15.12.2021 16:15
  • 2042 просмотра
  • 2 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «От трансфера Миколенко выиграют все стороны»
© ФК Динамо. Виталий Миколенко

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал возможный переход защитника «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко в «Эвертон».

«Похоже, что по Миколенко журналисты не врут. Переговоры на последней стадии. Но в футболе всякое бывает. Надо подождать до официального заявления клуба. Мое мнение: от этого выиграют все.

Расскажу предысторию. Где-то дней 20 назад звонили мне чешские скауты, которые работают на англичан. Просили дать по Миколенко игровые и прочие характеристики. Я им сказал свое мнение. Название клуба они не называли. Но я знаю, что они работают на «Эвертон» и «Ньюкасл», - написал Заховайло в Facebook.

Ранее была информация, что 22-летний защитник «Динамо» согласовывает последние детали контракта с «Эвертоном».

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.12.2021 16:41
    0
    https://football24.ua/ Киевский клуб получит за своего воспитанника 23 млн евро, а сам игрок уже подписал контракт с Эвертоном. В скором времени о трансфере объявят официально, а защитник присоединится к команде Рафаэля Бенитеса, утверждает румынское издание Playsport.ro.
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    ILUZIONIST
    ILUZIONIST, 15.12.2021 16:19
    -4
    Особенно казино Лас Вегаса и Монако выиграют
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