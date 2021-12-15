Сергей РЫБАЛКА: «Хожу в лангете и на костылях»

Полузащитник «Александрии» Сергей Рыбалка рассказал подробности своей жуткой травмы, которую он получил в матче 18 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:2).

«Я в лангете, на костылях. Сделаю повторное МРТ через неделю, потому что на том, которое я уже делал, не все четко видно, все воспалено. Сделаю повторное МРТ и буду от этого отталкиваться. Там такой легенький букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно - покажет повторное МРТ, а после него посмотрим, как быть дальше», - сказал Рыбалка.

Отметим, что в текущем сезоне Сергей Рыбалка провел в составе своей команды 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.