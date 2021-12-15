Серхио АГУЭРО: «Горжусь и доволен своей карьерой»

Аргентинский форвард объяснил свое решение

  • 15.12.2021 15:22
  • 308 просмотров
  • 1 комментарий
Серхио АГУЭРО: «Горжусь и доволен своей карьерой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал свое решение завершить карьеру:

«Врачи сказали мне, что нужно прекратить играть. Я принял это решение десять дней назад. Делал все возможное, чтобы оставались какие-то надежды, но их было не так много.

Я очень горжусь и очень доволен своей карьерой. Я с пяти лет мечтал играть в футбол, как только потрогал мяч. Всегда хотел играть в высшем дивизионе Аргентины, даже не думал, что смогу выступать в Европе.

Спасибо «Индепендьенте», где я тренировался. Спасибо «Атлетико», сделавшему ставку на меня 18-летнего. Спасибо «Манчестер Сити», там знают, как я к ним отношусь. Я отдал клубу все лучшее, и ко мне относились очень хорошо.

Спасибо «Барселоне» и Жоану Лапорте. Я знал, что пришел в один из лучших клубов мира, и здесь очень хорошо относились ко мне. И спасибо сборной Аргентины, которую я люблю больше всего».

Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 15.12.2021 15:30
    0
    И тебе спасибо!
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