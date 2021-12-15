Хавбек Мариуполя: «Многое сработало не в нашу пользу»

Михаил Хромей – о поражении от «Днепра-1»

  • 15.12.2021 13:38
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Хавбек Мариуполя: «Многое сработало не в нашу пользу»
© ФК Мариуполь. Михаил Хромей

Полузащитник «Мариуполя» Михаил Хромей прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

— Какие ваши впечатления после матча?
— Тяжелый матч выдался, многое сегодня сработало не в нашу пользу, пытались выиграть, но не получилось.

— Можете прокомментировать эпизод с назначением второго пенальти?
— В тот момент мы были уверены, что там нет никакого фола. Но судья указал на точку.

— Как себя чувствует Алексей Кащук?
— Конечно, он расстроился, но это футбол. Такое бывает.

— Зима — время подводить промежуточные итоги. Как оцениваете первую часть чемпионата?
— Я считаю, что мы показывали хороший футбол, но слишком часто нам не везло с реализацией.

— Как вы думаете, есть ли силы и возможности у команды изменить ситуацию после зимней паузы?
— Безусловно, я думаю, у нас есть все для этого.

Источник — ФК Мариуполь

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