Игорь КОСТЮК: «На этом этапе нет слабых команд»

Тренер «Динамо» U-19 поделился ожиданиями от противостояния с «Депортиво»

  • 15.12.2021 10:34
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Игорь КОСТЮК: «На этом этапе нет слабых команд»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки стадии плей-офф Юношеской Лиги УЕФА для своих подопечных.

- Жеребьевка проходила в то время, как я был в полете. Как только приземлился, подключился к интернету и узнал кто будет нашим соперником. В Испании традиционно сильные команды, в частности, «Депортиво» - чемпион страны в своем возрасте, и они шли по пути чемпионов. Мы ощутили на себе силу «Барселоны», теперь будем иметь дело с чемпионами Испании, думаю, уровень у них соответствующий.

«Депортиво» очень мощно играет дома, где они одержали немало побед с крупным счетом. А на выезде проиграли «Маккаби» 0:3, до этого с таким же счетом уступили польской «Погони». В любом случае, все будет зависеть от нас. Конечно, интересно еще раз встретиться с одним из лидеров испанского чемпионата, посоревноваться в тактике, подготовке и показать себя на таком высоком уровне.

- В это время года на выезде в теплой Испании и на хорошем поле будет приятнее сыграть для обеих команд, чем в Киеве?
- Да, хотя, учитывая, что в Украине было бы холодно, а соперник на выезде плохо играет, нам бы могло это сыграть на руку. Но мы не ищем легких путей, тот факт, что играем на выезде, ни в коем случае не должен отразиться на результате.

- В финале прошлого чемпионата Испании они обыграли «Барселону», с которой вы уже встречались в группе. Это может говорить о том, что «Депортиво» даже сильнее?
- Да, конечно. «Барселона» - сильная команда, что мы хорошо почувствовали, «Реал» также очень хорош – мы видели их игры с «Шахтером» U19, а «Депортиво» и вовсе чемпион своей страны. Так что да, это достойный соперник. На этом этапе нет слабых команд, остались одни чемпионы.

- Есть ли у вас уже план подготовки ко второй части сезона? Придется ли в него вносить изменения в связи с предстоящим матчем против «Депортиво», который состоится на три недели раньше, чем стартует первенство Украины?
- Подобная ситуация случается уже не первый раз. Опыт и практика, как действовать, у нас уже есть, мы уже знаем, как готовиться. Есть определенный план, немного скорректируем его по датам и, думаю, времени у нас будет достаточно. Тем более, ребятам была роздана программа индивидуальной подготовки во время отпуска.

Начнем в Киеве с медосмотра, а затем примерно неделю потренируемся на базе, а за две недели до матча улетим на сборы – руководство клуба дает нам возможность подготовиться на качественных полях в хороших условиях. Скорее всего прямо оттуда и будем лететь на матч с «Депортиво».

- То, что этот раунд состоит из одного матча, делает результат еще более непредсказуемым? В связи с этим, футболистов нужно готовить и в психологическом плане?
- Да. Мы уже шли по такому пути и понимаем всю ответственность, настрой и заряд, которые будут. У нас в это время пауза в чемпионате, так что никакой моральной или эмоциональной усталости быть не может. В то же время, отсутствие официальных поединков постараемся компенсировать контрольными матчами на сборах.

Источник — ФК Динамо Киев

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