МАКСИМЮК: «Рыкун перед матчем выпивал 150 грамм, это придавало ему кураж»

Экс-хавбек «Днепра» и сборной Украины рассказал о пристрастиях известного футболиста

  • 15.12.2021 09:33
  • 3314 просмотров
  • 4 комментария
МАКСИМЮК: «Рыкун перед матчем выпивал 150 грамм, это придавало ему кураж»
© Sport.ua. Роман Максимюк

Экс-хавбек сборной Украины и украинских клубов Роман Максимюк рассказал о другом известном футболисте Александре Рыкуне и его пристрастиях к алкоголю.

«Рыкун мог перед матчем выпить 150 грамм. В день матча. Но он говорил, что это придает ему кураж, он начинает на поле творить. Он говорил, когда не выпьет, у него апатия. Я не знаю, почему так, это его организм. Он когда выпивал, то не перетруждал себя на поле. Это его окрыляло, он ловил кураж. Его пас, острые передачи, виденье поля - это никуда не девалось. Может человеку так лучше было.

С этим боролся Павлов, Маркевич, Кучеревский. Да, Рыкун после матча мог перебрать. Не было такого, что он не приходил на тренировку. Но после матча он мог приходить в очень плохом состоянии и уже врач не мог дать разрешение на его участие в тренировке. Давление и пульс зашкаливает. Это перебор.

Где мог выпить? Прямо на базе. Лично я был в шоке. Как я узнал? Лично я это видел. Он говорил мне: «Я не могу по другому». Это уникальный случай», - сказал Максимюк.

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Источник — Бомбардир

(29 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sokolyk
    sokolyk, 15.12.2021 10:52
    +3
    Артем Дима футболист, 15.12.2021 10:24
    Все правильно он делал нужно от жизни брать всё. Человек ловил кайф каждую минуту
    Тому і опинився там де зараз є! А ви уявляєте чого б він міг досягти без алкашки з його-то талантом і здібностями? Але він так і не розкрився...
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 15.12.2021 10:56
    0
    limb0101, 15.12.2021 10:36
    "150 - перед грою", непогана порада. Є альтернатива безглуздим тренуванням. Петракову на замітку.
    Угу. Всей командой раздавить пузырь перед матчем, а если серьезно то физ тяжело должно быть для здоровья и нагрузки и его допинг совмещать
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 15.12.2021 10:36
    0
    "150 - перед грою", непогана порада. Є альтернатива безглуздим тренуванням. Петракову на замітку.
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 15.12.2021 10:24
    0
    Все правильно он делал нужно от жизни брать всё. Человек ловил кайф каждую минуту
    Ссылка
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