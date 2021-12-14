Роман МАКСИМЮК: «За три месяца проиграл в казино все, что у меня было»

Экс-хавбек сборной Украины и украинских клубов рассказал, как на протяжении игровой карьеры боролся с пагубной болезнью, из-за которой потерял все свои сбережения.
«За три месяца проиграл в казино все, что у меня было. Плюс машина в ломбард была сдана. Audi A8 у меня была. Вместе с машиной это около 300 тысяч долларов. Это только в «Днепре». И еще были периоды. Это до клуба дошло. Я ходил к психологу. Меня клуб пытался спасать. У меня лимит был на карточке на зарплату: я не мог больше одной суммы снять наличные. Если хотел больше – я должен был спрашивать разрешения. Тогда мне через жену разблокировали карту.
Все понимали, что это болезнь и пытались помочь. А меня затягивало. Когда проигрываешь серьезные суммы – идешь отыграться. Я не говорю, что я все время проигрывал. Однажды выиграл 350 тысяч гривен, второй раз – 750 тысяч гривен за один вечер. Тогда доллар стоил 4,5 гривны. Тогда казино работали легально. Мне казино машину давало с охраной, я ехал клал деньги в банковскую ячейку. Казино давало охрану, потому что не в их интересах было, чтобы их клиента ограбили. Они оберегали таких клиентов как я (Смеется). Знали, что я на следующий день верну им деньги.
Я мог пойти в «Металлист» к Маркевичу, но выбрал «Волынь», потому что в Луцке не было казино. Ближайшее было во Львове, но туда же не наездишься. Я боролся как мог. Видел, что у меня все идет наперекосяк», - сказал Максимюк на ютуб-канале Бомбардир.
Роман Максимюк выступал в «Днепре» с 2000 по 2005 год.
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
– Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.
– Как случилось, что ваша прежняя жена пошла к Алиеву?
– Я в «Днепр» перешел, а семья осталась жить в Киеве, потому что квартира была и ребенок должен был пойти идти учиться. Чтобы потом не переводить из школы в школу, решили, что я играю в «Днепре», а семья остается на месте.
Мы жили отдельно. Татьяна вела такой образ жизни, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они рога наставляют. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему «Динамо»?
– Вы застали Алиева и вашу бывшую жену вместе?
– Играл уже в Луцке, мы еще были замужем. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Все дали понять.
Приведу пример. Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: «Алиев маму бьет головой о батарею, и меня бьет, приезжай, спаси меня». Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.