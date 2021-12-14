Роман МАКСИМЮК: «За три месяца проиграл в казино все, что у меня было»

Экс-хавбек сборной Украины и украинских клубов рассказал, как на протяжении игровой карьеры боролся с пагубной болезнью, из-за которой потерял все свои сбережения.

«За три месяца проиграл в казино все, что у меня было. Плюс машина в ломбард была сдана. Audi A8 у меня была. Вместе с машиной это около 300 тысяч долларов. Это только в «Днепре». И еще были периоды. Это до клуба дошло. Я ходил к психологу. Меня клуб пытался спасать. У меня лимит был на карточке на зарплату: я не мог больше одной суммы снять наличные. Если хотел больше – я должен был спрашивать разрешения. Тогда мне через жену разблокировали карту.

Все понимали, что это болезнь и пытались помочь. А меня затягивало. Когда проигрываешь серьезные суммы – идешь отыграться. Я не говорю, что я все время проигрывал. Однажды выиграл 350 тысяч гривен, второй раз – 750 тысяч гривен за один вечер. Тогда доллар стоил 4,5 гривны. Тогда казино работали легально. Мне казино машину давало с охраной, я ехал клал деньги в банковскую ячейку. Казино давало охрану, потому что не в их интересах было, чтобы их клиента ограбили. Они оберегали таких клиентов как я (Смеется). Знали, что я на следующий день верну им деньги.

Я мог пойти в «Металлист» к Маркевичу, но выбрал «Волынь», потому что в Луцке не было казино. Ближайшее было во Львове, но туда же не наездишься. Я боролся как мог. Видел, что у меня все идет наперекосяк», - сказал Максимюк на ютуб-канале Бомбардир.

Роман Максимюк выступал в «Днепре» с 2000 по 2005 год.