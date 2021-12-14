Роман МАКСИМЮК: «За три месяца проиграл в казино все, что у меня было»

Экс-хавбек «Днепра», «Динамо» и сборной Украины рассказал, как боролся с игроманией

  • 14.12.2021 18:32
  • 3777 просмотров
  • 7 комментариев
Роман МАКСИМЮК: «За три месяца проиграл в казино все, что у меня было»
© Sport.ua. Роман Максимюк

Экс-хавбек сборной Украины и украинских клубов рассказал, как на протяжении игровой карьеры боролся с пагубной болезнью, из-за которой потерял все свои сбережения.

«За три месяца проиграл в казино все, что у меня было. Плюс машина в ломбард была сдана. Audi A8 у меня была. Вместе с машиной это около 300 тысяч долларов. Это только в «Днепре». И еще были периоды. Это до клуба дошло. Я ходил к психологу. Меня клуб пытался спасать. У меня лимит был на карточке на зарплату: я не мог больше одной суммы снять наличные. Если хотел больше – я должен был спрашивать разрешения. Тогда мне через жену разблокировали карту.

Все понимали, что это болезнь и пытались помочь. А меня затягивало. Когда проигрываешь серьезные суммы – идешь отыграться. Я не говорю, что я все время проигрывал. Однажды выиграл 350 тысяч гривен, второй раз – 750 тысяч гривен за один вечер. Тогда доллар стоил 4,5 гривны. Тогда казино работали легально. Мне казино машину давало с охраной, я ехал клал деньги в банковскую ячейку. Казино давало охрану, потому что не в их интересах было, чтобы их клиента ограбили. Они оберегали таких клиентов как я (Смеется). Знали, что я на следующий день верну им деньги.

Я мог пойти в «Металлист» к Маркевичу, но выбрал «Волынь», потому что в Луцке не было казино. Ближайшее было во Львове, но туда же не наездишься. Я боролся как мог. Видел, что у меня все идет наперекосяк», - сказал Максимюк на ютуб-канале Бомбардир.

Роман Максимюк выступал в «Днепре» с 2000 по 2005 год.

Источник — Бомбардир

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VILytvyn
    VILytvyn, 14.12.2021 18:46
    +5
    Шкода цю людину!
    Ссылка
    Евгений Кедров
    Евгений Кедров, 14.12.2021 19:12
    +3
    Роман, это какой-то ужос. Как жаль тебя, парень. Дай тебе Бог выбраться из этой херни.
    Ссылка
    Dreifus
    Dreifus, 14.12.2021 19:08
    +2
    Самая большая проблема таких людей - они очень хорошо помнят когда и сколько выигрывали. Именно эта информация сидит у них в мозгу. Именно эта информация заставляет их идти отыгрываться. Это первое, что надо забывать. Сразу же. Иначе все, край.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 14.12.2021 18:59
    +1
    Бывший полузащитник «Динамо», сборной Украины и «Зенита» Роман Максимюк:
    – Понимаете, я сейчас работаю грузчиком в одном из супермаркетов Луцка. Вот такая у меня сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол.
    – Как случилось, что ваша прежняя жена пошла к Алиеву?
    – Я в «Днепр» перешел, а семья осталась жить в Киеве, потому что квартира была и ребенок должен был пойти идти учиться. Чтобы потом не переводить из школы в школу, решили, что я играю в «Днепре», а семья остается на месте.
    Мы жили отдельно. Татьяна вела такой образ жизни, что ходила по ночным клубам, познакомилась с Милевским, Алиевым. У них любовь появилась. Мне говорили друзья, знакомые, что они рога наставляют. Я не верил, пока сам не застал. Меня единственное интересовало: почему именно футболист, почему «Динамо»?
    – Вы застали Алиева и вашу бывшую жену вместе?
    – Играл уже в Луцке, мы еще были замужем. Приезжаю в свою квартиру, а они там вместе. Все дали понять.
    Приведу пример. Мне ребенок звонит в три часа ночи и говорит: «Алиев маму бьет головой о батарею, и меня бьет, приезжай, спаси меня». Я срываюсь с Луцка, еду в Киев, влезаю в их разборки.
    Ссылка
    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 19:47
    0
    Если человек идио, то это …
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 14.12.2021 19:33 (изменен)
    0
    Прочитал статью и коменты это просто жесть! Даже не думал что вот так люди просто себя и свою семью уничтожили
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 14.12.2021 19:18
    -2
    Неужели играет до сих пор? Не поверю, что с этим можно завязать... Знаю многих футболистов, арбитров и тренеров, которые проиграли миллионы, потом жилье и машины, кого убили, кто в дурдоме, кто бомжует ( но все равно страются играть!!!). Но есть и такие, у кого остались друзья в командах, они периодически сливают им данные, когда команда будет сдавать игру... Как бы помогают этим людям хоть какую-то копейку в тотализаторе выиграть.... И поверьте, таких очень много...
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