ФОТО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Парни сегодня были в ударе»

Во вторник, 14 декабря, «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 7:0.
Украинец Александр Зинченко провел весь матч и после игры поделился мыслями.
«Парни сегодня были в ударе. Невероятная атмосфера на стадионе «Этихад»», - написал Зинченко в Instagram.
Источник — Sport.ua
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