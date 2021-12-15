Поучаствовал в разгроме. Зинченко получил высокую оценку за матч с Лидсом

Во вторник, 14 декабря, «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 7:0.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored за этот матч поставил украинцу 7.8 балла. Максимальную оценку (10) получили Фил Фоден, Рияд Марез и Кевин Де Брюйне.