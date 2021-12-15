Поучаствовал в разгроме. Зинченко получил высокую оценку за матч с Лидсом

Украинец провел все 90 минут

  • 15.12.2021 07:46
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Поучаствовал в разгроме. Зинченко получил высокую оценку за матч с Лидсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 декабря, «Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Лидсом» в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 7:0. 

Украинец Александр Зинченко вышел в основе «Манчестер Сити» и провел на поле весь матч.

Статистический портал WhoScored за этот матч поставил украинцу 7.8 балла. Максимальную оценку (10) получили Фил Фоден, Рияд Марез и Кевин Де Брюйне. 

 

Источник — WhoScored.com

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