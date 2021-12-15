В матче 16-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» проиграл «Кельну» (2:3).
Вольфсбург – Кельн – 2:3. Волки проиграли Козлам. Видео голов и обзор матча
Голы: Нмеча, 8, Вегхорст, 51 — Модест, 34, 90, Ут, 73.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Кельн).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Марк Ут (Кельн).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Ваутер Вегхорст (Вольфсбург).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Кельн).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Нмеча (Вольфсбург).
Источник — Sport.ua
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