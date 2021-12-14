16-й тур
Арминия
2 : 0
Бохум
14.12.2021, FT

Бундеслига. Кельн вырвал победу над Вольфсбургом, разгром от Майнца

Продолжается 16-й тур чемпионата Германии

  • 14.12.2021 23:29
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Бундеслига. Кельн вырвал победу над Вольфсбургом, разгром от Майнца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще три матча в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. «Кельн» на последних минутах вырвал выездную победу над «Вольфсбургом», а «Майнц» дома разгромил «Герту». «Арминия» уверенно обыграла «Бохум».

«Арминия» - «Бохум» - 2:0
Голы: Окугава 51, Виммер 69

«Вольфсбург» - «Кельн» - 2:3
Голы: Нмеча 8, Вегхорст 51 – Модест 34, 89, Ут 73

«Майнц» - «Герта» - 4:0
Голы: Ли Джэ Сон 19, Хак 41, Видмер 49, Боэтиюс 79

Ранее «Бавария» на выезде разгромила «Штутгарт» 5:0.

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник — Sport.ua

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