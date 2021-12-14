Бундеслига. Кельн вырвал победу над Вольфсбургом, разгром от Майнца

Состоялись еще три матча в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги. «Кельн» на последних минутах вырвал выездную победу над «Вольфсбургом», а «Майнц» дома разгромил «Герту». «Арминия» уверенно обыграла «Бохум».
«Арминия» - «Бохум» - 2:0
Голы: Окугава 51, Виммер 69
«Вольфсбург» - «Кельн» - 2:3
Голы: Нмеча 8, Вегхорст 51 – Модест 34, 89, Ут 73
«Майнц» - «Герта» - 4:0
Голы: Ли Джэ Сон 19, Хак 41, Видмер 49, Боэтиюс 79
Ранее «Бавария» на выезде разгромила «Штутгарт» 5:0.
Источник — Sport.ua
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