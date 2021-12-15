В матче 16-го тура чемпионата Германии «Майнц» разгромил «Герту» (4:0).
«Старая дама» на выезде потерпела сокрушительное поражение.
Майнц – Герта – 4:0. Фиаско Старой дамы. Видео голов и обзор матча
Голы: Сон Ли, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтьюс, 79.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Жан-Поль Боэтьюс (Майнц).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Майнц).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Хак (Майнц).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
Источник — Sport.ua
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