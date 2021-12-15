16-й тур
Майнц
4 : 0
Герта
14.12.2021, FT

Майнц – Герта – 4:0. Фиаско Старой дамы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор 16-го тура чемпионата Германии

  • 15.12.2021 05:35
  • 14 просмотров
  • 0 комментариев
Майнц – Герта – 4:0. Фиаско Старой дамы. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Майнц» разгромил «Герту» (4:0).

«Старая дама» на выезде потерпела сокрушительное поражение.

Майнц – Герта – 4:0. Фиаско Старой дамы. Видео голов и обзор матча

Голы: Сон Ли, 19, Хак, 41, Видмер, 49, Боэтьюс, 79.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Жан-Поль Боэтьюс (Майнц).
49' ГОЛ ! Мяч забил Сильван Видмер (Майнц).
41' ГОЛ ! Мяч забил Александер Хак (Майнц).
19' ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности