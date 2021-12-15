В матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде со счетом 5:0.
Хет-трик оформил форвард Серж Гнабри, Роберт Левандовски сделал дубль. «Бавария» набрала 40 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге.
Бундеслига. 16-й тур
Штутгарт – Бавария – 0:5
Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72.
Штутгарт: Мюллер, Антон, Кемпф, Мавропанос, Каразор, Ито, Эндо, Ферстер (Катомпа Мвумпа, 63), Мангаля (Фагир, 75), Кулибали (Фюрих, 63), Мармуш (Тибиди, 84).
Бавария: Нойер, Зюле, Павар, Дэйвис (Ричардс, 78), Эрнандес, Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Гнабри (Тильман, 75), Левандовски, Коман (Сане, 27), Мюллер (Кюизанс, 78).
Предупреждения: Каразор 64 – Дэйвис 55.
Судья: Шредер.
Турнирная таблица Бундеслиги
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
Источник — Sport.ua
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