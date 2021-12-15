16-й тур
Штутгарт
0 : 5
Бавария
14.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Штутгарт – Бавария – 0:5. Хет-трик Гнабри, дубль Левандовски. Видео голов

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  • 15.12.2021 04:59
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Штутгарт – Бавария – 0:5. Хет-трик Гнабри, дубль Левандовски. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Штутгарт» на выезде со счетом 5:0.

Хет-трик оформил форвард Серж Гнабри, Роберт Левандовски сделал дубль. «Бавария» набрала 40 очков и укрепила лидерство в Бундеслиге. 

Бундеслига. 16-й тур

Штутгарт – Бавария – 0:5

Голы: Гнабри, 40, 53, 74, Левандовски, 69, 72.

Штутгарт: Мюллер, Антон, Кемпф, Мавропанос, Каразор, Ито, Эндо, Ферстер (Катомпа Мвумпа, 63), Мангаля (Фагир, 75), Кулибали (Фюрих, 63), Мармуш (Тибиди, 84).

Бавария: Нойер, Зюле, Павар, Дэйвис (Ричардс, 78), Эрнандес, Рока (Ньянзу, 75), Мусиала, Гнабри (Тильман, 75), Левандовски, Коман (Сане, 27), Мюллер (Кюизанс, 78).

Предупреждения: Каразор 64 – Дэйвис 55.

Судья: Шредер.

Турнирная таблица Бундеслиги

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
72' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
69' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
53' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
40' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).

Источник — Sport.ua

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