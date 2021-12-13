16-й тур
Штутгарт
0 : 0
Бавария
14.12.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Штутгарт - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Мюнхенцы – явные фавориты противостояния

  • 13.12.2021 14:08
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Штутгарт - Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/fcbayern

Во вторник, 14 декабря, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Штутгарте состоится матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Штутгарт» примет мюнхенскую «Баварию». Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

«Штутгарт»

 

«Швабы» в последнее время набрали приличный ход. Они не проигрывают уже три матча, победив «Майнц» и «Вольфсбург», а также сыграв вничью против «Герту». Эти результаты позволили «автозаводцам» уйти из зоны вылета, набрать 17 очков и переместиться на пятнадцатое место в турнирной таблице. Несмотря на это, главной задачей для подопечных Пеллегрино Матараццо будет сохранение прописки в элите.

Также «Штутгарт» уже вылетел из Кубка Германии, где уступил «Кельну». Теперь «швабы» до конца сезона будут играть только в одном турнире.

В лазарете «Штутгарта» находятся Фабиан Бредлов, Саша Каладжич, Эрик Томми, Энцо Мийо и Мохамед Санко. Все они не сыграют против «Баварии».

«Бавария»

 

Команда из Мюнхена продолжает уверенно идти к очередному чемпионству. Подопечные Юлиана Нагельсманна сейчас имеют в своем активе 37 очков и на шесть пунктов опережают вторую «Боруссию» из Дортмунда. В настоящий момент у мюнхенцев пятиматчевая победная серия во всех турнирах. Думается, что вряд ли кто-то сможет им помешать оформить чемпионский титул.

Из Кубка Германии «Бавария» также вылетела, разгромно проиграв «Боруссии» из Менхенгладбаха, однако вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Баварцы остаются одними из главных претендентов на главный титул Европы.

У «Баварии» также пять потерь перед этой игрой. Не выйдут на поле травмированные Леон Горетцка, Марсель Забитцер, Йозуа Киммих, Йосип Станишич и Максим Шупо-Мотинг.

История встреч

 

Соперники провели между собой всего 60 матчей. Ощутимое преимущество на стороне «Баварии», которая выиграла 41 встречу. 11 викторий на счету «Штутгарта». Еще 8 игр завершились вничью.

Ориентировочные составы

«Штутгарт»: Мюллер, Мавропанос, Антон, Ито, Массимо, Эндо, Кулибали, Мангаля, Каразор, Мармош, Форстер.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Толиссо, Мусиала, Коман, Сане, Мюллер, Левандовски.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

14 декабря, вторник

«Штутгарт» – «Бавария»
Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua —1:3
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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