17-й тур
Норвич
0 : 2
Астон Вилла
14.12.2021, FT

Норвич – Астон Вилла – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английского Премьер-лиги

  • 15.12.2021 04:15
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Норвич – Астон Вилла – 0:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на выезде победила «Норвич» (2:0).

АПЛ. 17-й тур

Норвич – Астон Вилла – 0:2

Голы: Рэмси, 34 (0:1). Уоткинс, 87 (0:2)

Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Озан Кабак (Бирам, 45+1), Лунги Серенсен, Уильямс, Гилмор, Кантуэлл (Ида, 61), Маклин, Плахета (Дауэлл, 75), Пукки.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Таргетт, Конса, Мингс, Янг (Ингс, 60), Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88), Рэмси, Буэндия (Чуквуемека, 83), Уоткинс.

Предупреждения: Ааронс 46, Бирам 55, Уильямс 64 – Конса 49.

Судья: Кут.

Турнирная таблица чемпионата Англии

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
34' ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).

Источник — Sport.ua

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