Во вторник, 14 декабря, состоялся поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» на выезде победила «Норвич» (2:0).
АПЛ. 17-й тур
Норвич – Астон Вилла – 0:2
Голы: Рэмси, 34 (0:1). Уоткинс, 87 (0:2)
Норвич: Крул, Ааронс, Гибсон, Озан Кабак (Бирам, 45+1), Лунги Серенсен, Уильямс, Гилмор, Кантуэлл (Ида, 61), Маклин, Плахета (Дауэлл, 75), Пукки.
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Таргетт, Конса, Мингс, Янг (Ингс, 60), Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе, 88), Рэмси, Буэндия (Чуквуемека, 83), Уоткинс.
Предупреждения: Ааронс 46, Бирам 55, Уильямс 64 – Конса 49.
Судья: Кут.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
Источник — Sport.ua
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