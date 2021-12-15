Максимюк рассказал, как Лобановский запретил игрокам на авто на базу ездить

Экс-хавбек «Динамо» вспомнил историю, как Валерий Лобановский запретил игрокам «Динамо» приезжать на своих авто на базу.

«В один момент Валерий Васильевич Лобановский, благодаря Каладзе, всю команду пересадил на автобус. У Кахи, кроме Феррари, еще был Mercedes S-500. Только уже в новом кузове. У Валерия Васильевича был S-500 в старом кузове, Суркисы ездили на 600-х, но более старой модели. Их еще назвали «кабанами». А Каха едва вышел новый Mercedes S-500 сразу его заказал. Еще Суркисы себе не позволили такие машины, а Каха Каладзе уже купил.

Как сейчас помню: серебристый, все, как только он появился на базе, рассматривали это чудо техники. Все знали, что это Кахи Каладзе машина. И однажды он по дороге на тренировку на скорости 180-200 км/ч поморгал машине Валерия Васильевича и заставил сместиться в правый ряд. Обогнал и полетел на базу. Валерий Васильевич спокойно приехал и на тренировке говорит: «С завтрашнего дня на машинах доезжаете до стадиона «Динамо», где есть прекрасная парковка, а клубный автобус оттуда забирает вас на базу. Если тренировка в 11:00, то автобус со стадиона выезжает в 10:00». Мы где-то неделю на базу ездили на автобусе», – рассказал Роман Максимюк на ютуб-канале Бомбардир.

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