Динамо уже нашло замену Миколенко

«Динамо» в ближайшее время может продать в «Эвертон» Виталия Миколенко. Это поставило киевский клуб перед необходимость поиска замены основному левому защитнику.
Руководство «Динамо» намерено вернуть из аренды в «Днепре-1» своего защитника Владислава Дубинчака.
В нынешнем сезоне на счету Дубинчака 16 матчей в УПЛ за «Днепр-1». В каждом из них 23-летний защитник выходил в основе и проводил на поле все 90 минут.
Источник — ТК Футбол
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Его тоже можно вернуть.
Но Дубинчак сильнее намного
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