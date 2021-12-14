Динамо уже нашло замену Миколенко

Киевляне вернут из аренды Владислава Дубинчака

  • 14.12.2021 23:43
  • 2840 просмотров
  • 4 комментария
Динамо уже нашло замену Миколенко
© СК Днепр-1. Владислав Дубинчак

«Динамо» в ближайшее время может продать в «Эвертон» Виталия Миколенко. Это поставило киевский клуб перед необходимость поиска замены основному левому защитнику.

Руководство «Динамо» намерено вернуть из аренды в «Днепре-1» своего защитника Владислава Дубинчака.

В нынешнем сезоне на счету Дубинчака 16 матчей в УПЛ за «Днепр-1». В каждом из них 23-летний защитник выходил в основе и проводил на поле все 90 минут.

Источник — ТК Футбол

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 15.12.2021 00:02
    +4
    для Днепр-1 Дубинчак - это большая потеря.
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    Виктор Андрущик
    Виктор Андрущик, 15.12.2021 00:05
    +3
    Дубинчак сильнее Миколенко,пусть напарят еще одного,такую звезду как Ярмоленко.
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    avk2307
    avk2307, 14.12.2021 23:50
    +1
    А где то в Греции еще Сидиклей на подстраховку есть.
    Его тоже можно вернуть.
    Но Дубинчак сильнее намного
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    johndow
    johndow, 14.12.2021 23:48
    +1
    хорошая идея - еврокубков весной все равно нет, может немного попритереться парень
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