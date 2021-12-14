ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с форвардом

Роберт Гегедош покидает клуб

  • 14.12.2021 23:03
  • 1496 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с форвардом
© ФК Верес. Роберт Гегедош

«Верес» официально сообщил о расторжении контракта с форвардом команды Робертом Гегедошем. 28-летний игрок стал свободным агентом.

Гегедош выступал за «Верес» с сентября 2020 года, и за это время провел за команду 45 матчей и забил 10 голов. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 14 матчах УПЛ, в которых Гегедош суммарно провел на поле 507 минут.

Напомним, в своем заключительном матче в 2021 году «Верес» дома сыграл вничью 1:1 с «Рухом».

Источник — ФК Верес

(8 голосов)

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Комментарии
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    lizerginnn
    lizerginnn, 14.12.2021 23:29
    0
    Дмытро Паровозик, твой выход! хвуйболист сезон 3
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