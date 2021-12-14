ОФИЦИАЛЬНО. Верес расторг контракт с форвардом

«Верес» официально сообщил о расторжении контракта с форвардом команды Робертом Гегедошем. 28-летний игрок стал свободным агентом.

Гегедош выступал за «Верес» с сентября 2020 года, и за это время провел за команду 45 матчей и забил 10 голов. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 14 матчах УПЛ, в которых Гегедош суммарно провел на поле 507 минут.

Напомним, в своем заключительном матче в 2021 году «Верес» дома сыграл вничью 1:1 с «Рухом».