ХАВИ: «Барселоне необходимо выиграть Лигу Европы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где его команда сыграет с «Наполи»:
«Этот матч станет еще одной памятью Диего Марадоне. Нам придется играть на самом высоком уровне, ведь «Наполи» — это команда уровня ЛЧ. Нам не повезло со жребием.
Впереди нас ждет два месяца кропотливой работы и мы попытаемся вернуть «Барселону» на ее законное место. Сейчас реальность крайне сурова, нам необходимо выиграть Лигу Европы чтобы пробиться в Лигу чемпионов».
Источник — Tuttomercatoweb
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