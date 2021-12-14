ХАВИ: «Барселоне необходимо выиграть Лигу Европы»

Наставник «Барселоны» - о жеребьевке 1/16 финала турнира

  • 14.12.2021 22:40
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ХАВИ: «Барселоне необходимо выиграть Лигу Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где его команда сыграет с «Наполи»:

«Этот матч станет еще одной памятью Диего Марадоне. Нам придется играть на самом высоком уровне, ведь «Наполи» — это команда уровня ЛЧ. Нам не повезло со жребием. 

Впереди нас ждет два месяца кропотливой работы и мы попытаемся вернуть «Барселону» на ее законное место. Сейчас реальность крайне сурова, нам необходимо выиграть Лигу Европы чтобы пробиться в Лигу чемпионов».

Источник — Tuttomercatoweb

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