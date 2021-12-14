Выше, чем у Неймара и Месси. ПСЖ хочет удержать Мбаппе рекордной зарплатой

ПСЖ делает все возможное, чтобы удержать в клубе форварда Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в конце нынешнего сезона. Парижане готовы предложить 22-летнему французу самую высокую зарплату в клубе.

Для самого Мбаппе финансовая сторона вопроса не является приоритетной. Пока что он не определился с будущим, но его приоритетной целью является переход в «Реал». Предложения других клубов, кроме ПСЖ и «Реала», Мбаппе рассматривать не намерен.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» приостановил переговоры с Мбаппе до марта. В нынешнем сезоне на счету форварда 13 голов и 14 ассистов в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах.