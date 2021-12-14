Реал приостановил переговоры по Мбаппе до марта

Мадридский «Реал» намерен отложить переговоры о подписании 22-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе до марта.

«Сливочные» вновь начнут переговоры о трансфере футболиста будущей весной. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, и он до сих пор не продлен.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 23 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.