Реал приостановил переговоры по Мбаппе до марта

Мадридский клуб вернется к обсуждению трансфера через несколько месяцев

  • 14.12.2021 16:51
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  • 1 комментарий
Реал приостановил переговоры по Мбаппе до марта
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен отложить переговоры о подписании 22-летнего нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе до марта.

«Сливочные» вновь начнут переговоры о трансфере футболиста будущей весной. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года, и он до сих пор не продлен.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ после перехода из «Монако» летом 2018 года за €145 миллионов. В текущем сезоне Килиан провел за парижскую команду 23 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €160 миллионов.

В активе Мбаппе 53 матча за сборную Франции, где он забил 24 мяча.

Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    smart-Forever---
    smart-Forever---, 14.12.2021 17:55
    -2
    Отличный нападающий. 100% подходит динамо. И цена довольно приемлема. Поэтому Суркису нужно подсуетится и сыграть так сказать на опережение: то есть уже зимой начать переговоры о трансфере Мбаппе в Киев:
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