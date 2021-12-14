Во вторник, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч АПЛ против «Лидса».
Стартовые составы команд.
📋 TEAM NEWS 📋— Manchester City (@ManCity) December 14, 2021
XI | Ederson, Dias (C), Stones, Laporte, Rodrigo, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Grealish.
SUBS | Steffen, Ake, Sterling, Gundogan, Jesus, Fernandinho, Egan-Riley, Palmer, Wilson-Esbrand.#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/wvNIjoq9lv
📋 Your #LUFC Starting XI! pic.twitter.com/kpzg2lLLOr— Leeds United (@LUFC) December 14, 2021
Источник — Sport.ua
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