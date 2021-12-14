Во вторник, 14 декабря, состоится поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» примет «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинец Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч АПЛ против «Лидса».

Стартовые составы команд.