Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж дался мне нелегко»

Форвард ПСЖ – об адаптации в новом клубе

  • 14.12.2021 20:59
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Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж дался мне нелегко»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (ПСЖ сыграет с «Реалом») и рассказал о своей адаптации в Париже:

«Цель ПСЖ – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов.

Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе. Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы».

Источник — Marca

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