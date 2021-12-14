Лионель МЕССИ: «Переезд в Париж дался мне нелегко»

Форвард ПСЖ Лионель Месси прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов (ПСЖ сыграет с «Реалом») и рассказал о своей адаптации в Париже:

«Цель ПСЖ – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов.

Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе. Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы».