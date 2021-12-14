Атлетико потерял Гризманна до конца года

«Атлетико» официально сообщил о том, что форвард команды Антуан Гризманн получил травму в матче Ла Лиги против «Реала» (поражение 0:2).
У 30-летнего француза диагностировали повреждение мышц бедра. Гризманн пропустит ближайшие матчи «Атлетико» и, скорее всего, вернется уже в 2022 году.
В нынешнем сезоне на счету Гризманна 7 голов и 3 ассиста в 21 матче за «Атлетико» во всех турнирах.
Источник — ФК Атлетико Мадрид
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