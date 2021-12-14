Дани АЛВЕС: «В Барселоне ты должен побеждать во всем»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что после вылета команды в Лигу Европы каталонцы должны успешно выступить в этом турнире:
«Если ты надел футболку «Барселоны» — то ты должен побеждать во всем, даже в «камень — ножницы — бумага». Мы должны принять этот вызов и хорошо выступить в Лиге Европы. Мы должны это сделать ради величия клуба и неважно, в каком именно турнире мы играем».
Напомним, соперником «Барселоны» в 1/16 финала будет «Наполи».
Источник — Marca
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