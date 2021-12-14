ВИДЕО. Артета – о лишении Обамеянга капитанской повязки

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение клуба лишить Пьера Эмерика Обамеянга капитанской повязки в команде:
Источник — Sport.ua
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение клуба лишить Пьера Эмерика Обамеянга капитанской повязки в команде:
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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