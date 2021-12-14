Динамо и Шахтеру приготовиться. УАФ и УПЛ обсудят ситуацию с арендованными

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме не приняла решение по поводу ограничения количества арендованных в клубах УПЛ.

Ранее сообщалось, что УАФ ограничит аренды 7 игроками из одной команды, а затем передаст это решение на утверждение УПЛ.

Однако во вторник УАФ только поручила юридическому департаменту вместе с УПЛ изучить вопрос с ограничением по арендованным.

Ожидается, что с сезона 2022/23 в том или ином виде ограничение будет введено.

Сейчас больше всего вопросов вызывают «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю».