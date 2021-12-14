Динамо и Шахтеру приготовиться. УАФ и УПЛ обсудят ситуацию с арендованными

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме не приняла решение по поводу ограничения количества арендованных в клубах УПЛ.
Ранее сообщалось, что УАФ ограничит аренды 7 игроками из одной команды, а затем передаст это решение на утверждение УПЛ.
Однако во вторник УАФ только поручила юридическому департаменту вместе с УПЛ изучить вопрос с ограничением по арендованным.
Ожидается, что с сезона 2022/23 в том или ином виде ограничение будет введено.
Сейчас больше всего вопросов вызывают «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
2. Черику запретить аренду игроков. (из Шахты можно)
динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
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