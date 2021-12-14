Динамо и Шахтеру приготовиться. УАФ и УПЛ обсудят ситуацию с арендованными

Решения пока нет

  • 14.12.2021 19:21
  • 1205 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо и Шахтеру приготовиться. УАФ и УПЛ обсудят ситуацию с арендованными
© chernomorets.odessa.ua

Украинская ассоциация футбола на Исполкоме не приняла решение по поводу ограничения количества арендованных в клубах УПЛ.

Ранее сообщалось, что УАФ ограничит аренды 7 игроками из одной команды, а затем передаст это решение на утверждение УПЛ.

Однако во вторник УАФ только поручила юридическому департаменту вместе с УПЛ изучить вопрос с ограничением по арендованным.

Ожидается, что с сезона 2022/23 в том или ином виде ограничение будет введено.

Сейчас больше всего вопросов вызывают «Динамо» и «Шахтер», которые массово отдали игроков в аренду «Черноморцу» и «Мариуполю».

Источник — Украинская ассоциация футбола

(9 голосов)

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Комментарии
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    С Новым годом!⚒
    С Новым годом!⚒, 14.12.2021 19:50
    +2
    Шахтёру пора Краматорск поднимать, как это сделал Колесников в хоккее. Ну а у Динамо есть Чайка из Петропавловской Борщаговки.
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 14.12.2021 19:30
    +1
    Думаю, что справедливым было-бы такое решение:

    динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
    Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
    Ссылка
    smart-Forever---
    online
    smart-Forever---, 14.12.2021 19:52
    0
    Motakujl, 14.12.2021 19:38
    Марику расширить хоть до 100,он по ходу вылетает в 1-ю лигу)
    Ещё никто никуда не вылетает: ещё есть 2-й круг и теоретических 42 очка для Марика. почему не 45?? Фарм обязан отдать 3 очка главной команде как донор Просто теоретически и динамка может вылететь в пердив, если провтыкает ВСЕ матчи 2-го круга
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    Burevestnik
    Burevestnik, 14.12.2021 19:47
    0
    smart-Forever---, 14.12.2021 19:30
    Думаю, что справедливым было-бы такое решение:

    динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
    Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
    1. было в Марике 14, станет 16. Маловато...
    2. Черику запретить аренду игроков. (из Шахты можно)
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    Andrew Tv
    Andrew Tv, 14.12.2021 19:42
    0
    Как это "без ограничений"!? Смысл в том, чтобы не контрактовали не нужных игроков, препятствуя их возможности играть за конкурентов. И нечего их опускать в первую лигу. Не более пяти аренд!!!
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    Motakujl
    Motakujl, 14.12.2021 19:38
    -1
    smart-Forever---, 14.12.2021 19:30
    Думаю, что справедливым было-бы такое решение:

    динамо категорически запретить отдавать в аренду игроков в высшую лигу. В первую - без ограничений
    Марику расширить список арендованных из Шахты до 16-ти игроков, как это было с динамовцами в Черике
    Марику расширить хоть до 100,он по ходу вылетает в 1-ю лигу)
    Ссылка
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