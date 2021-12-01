Каким будет лимит на арендованных? УАФ намерена обсудить вопрос

По информации источника, в декабре УАФ на заседании обсудит вопрос с ограничением на количество арендованных игроков в УПЛ.
Сообщается, что базовым вариантом является не более 7 арендованных из одной команды.
Наибольшие претензии сейчас достаются «Шахтеру» и «Динамо», которые массово отдали футболистов в аренду «Мариуполю» и «Черноморцу» соответственно.
В том случае, если УАФ утвердит определенную норму по количеству арендованных, УПЛ еще нужно будет внести изменения в регламент перед сезоном 2022/23.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Если бы все ее аккаунты можно было бы заявить как реальных людей - дивизионов бы на 10 хватило
Если бы все ее аккаунты можно было бы заявить как реальных людей - дивизионов бы на 10 хватило
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