Каким будет лимит на арендованных? УАФ намерена обсудить вопрос

УАФ твердно намерена ограничить ситуацию с арендованными

  • 01.12.2021 13:50
  • 714 просмотров
  • 8 комментариев
Каким будет лимит на арендованных? УАФ намерена обсудить вопрос
© shakhtar.com

По информации источника, в декабре УАФ на заседании обсудит вопрос с ограничением на количество арендованных игроков в УПЛ.

Сообщается, что базовым вариантом является не более 7 арендованных из одной команды.

Наибольшие претензии сейчас достаются «Шахтеру» и «Динамо», которые массово отдали футболистов в аренду «Мариуполю» и «Черноморцу» соответственно.

В том случае, если УАФ утвердит определенную норму по количеству арендованных, УПЛ еще нужно будет внести изменения в регламент перед сезоном 2022/23.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 01.12.2021 14:07
    +2
    ограничение ничего не даст
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 01.12.2021 14:02
    +2
    Kak Tak, 01.12.2021 13:54
    Зачем?Черноморец зимой своих всех назад отправит .
    а кто будет доигрывать этот сезон?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 01.12.2021 14:09
    +1
    FunnyCat___, 01.12.2021 14:05
    Тимофечюка сама с Керчи приедет
    Если бы все ее аккаунты можно было бы заявить как реальных людей - дивизионов бы на 10 хватило
    Ты опять сама с собой ведёшь беседу?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.12.2021 14:18
    0
    Запахло выборами уаф
    Ссылка
    Antonov
    online
    Antonov, 01.12.2021 14:08
    0
    Антонова тренером
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 01.12.2021 14:06
    -1
    Kak Tak, 01.12.2021 13:54
    Зачем?Черноморец зимой своих всех назад отправит .
    Если арендованных из Черноморца вернуть, то второй состав на уровне колхоза играет. Молодежка Динамо их 8:0 сделала не напрягаясь.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 01.12.2021 14:05
    -2
    Burevestnik, 01.12.2021 14:02
    а кто будет доигрывать этот сезон?
    Тимофечюка сама с Керчи приедет
    Если бы все ее аккаунты можно было бы заявить как реальных людей - дивизионов бы на 10 хватило
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 01.12.2021 13:54
    -3
    Зачем?Черноморец зимой своих всех назад отправит .
    Ссылка
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