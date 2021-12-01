Каким будет лимит на арендованных? УАФ намерена обсудить вопрос

По информации источника, в декабре УАФ на заседании обсудит вопрос с ограничением на количество арендованных игроков в УПЛ.

Сообщается, что базовым вариантом является не более 7 арендованных из одной команды.

Наибольшие претензии сейчас достаются «Шахтеру» и «Динамо», которые массово отдали футболистов в аренду «Мариуполю» и «Черноморцу» соответственно.

В том случае, если УАФ утвердит определенную норму по количеству арендованных, УПЛ еще нужно будет внести изменения в регламент перед сезоном 2022/23.