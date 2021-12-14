Дмитрий КРЫСЬКИВ: «У нас ничего не получается»

Футболист «Металлиста 1925» рассказал о поражении от «Черноморца» (1:2)

  • 14.12.2021 16:09
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Дмитрий КРЫСЬКИВ: «У нас ничего не получается»
© ФК Металлист 1925. Дмитрий Крыськив

После игры против «Черноморца» (1:2) футболист «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив ответил на вопросы журналистов.

– Пожалуй, команда не вышла из раздевалки. Команде недопустимо на шестой минуте проигрывать 0:2. Трудно потом вытаскивать такие матчи. Однако я считаю, что мы сегодня провели достойный поединок, создали много моментов. Везение было не на нашей стороне. Но мы играли в футбол, пытались создать моменты. Однако, к сожалению, мы проиграли. Ждем отпуск, думаю, что он очень нужен нам. Это будет своеобразная перезагрузка команды. Мы ждем возвращения всех наших травмированных игроков. Во второй части сезона мы покажем свою игру.

– Вы сказали, что команда не вышла из раздевалки. Почему так случилось?
– Думаю, что никто этого не знает. У нас в последних матчах 6-7 матчах ничего не получается. Надо разобраться в себе, наверное. Потому что не допустим для команды проигрывать столько матчей подряд.

– У вас сегодня тоже было достаточно острых моментов, почему команде не удается забивать только один гол в шести поединках?
– Кроме того, что нам не везет. Наверное, не хватает мастерства. Надо больше тренироваться. Может быть, в этом проблема. Не знаю. Моменты есть, но мы не можем забить. Поэтому и проигрываем.

Источник — ФК Металлист 1925

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