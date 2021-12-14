Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Приглашение Григорчука — большой плюс для Черноморца»

Специалист поделился мнением об известном украинском тренере

  • 14.12.2021 15:20
  • 1148 просмотров
  • 1 комментарий
Кирилл КОВАЛЬЧУК: «Приглашение Григорчука — большой плюс для Черноморца»
© ФК Металлист. Кирилл Ковальчук

Бывший футболист «Черноморца» Кирилл Ковальчук поделился мыслями о возможном возвращении Романа Григорчука на пост главного тренера одесской команды.

«Все сейчас больше зависит от руководства клуба, чем от тренера. Какие задачи они будут ставить, будут ли приглашаться легионеры, как будут развиваться? Пока сложно сказать. Много слухов о смене руководства в клубе, начинать нужно с этого. Никто не сомневается в силе Григорчука как одного из лучших тренеров Украины. Он хорошо знает одесский футбол и многое для него сделал. Если новые собственники пригласят Григорчука — это будет большой плюс», — сказал Ковальчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 14.12.2021 16:24
    0
    Очень хочется возвращения и возрождения того былого Черноморца, при Григорчуке!
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