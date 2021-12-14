ОФИЦИАЛЬНО. Мариуш Левандовски уволен из польской Брук-Бет Термалицы

Руководство польского клуба «Брук-Бет Термалица» объявило о прекращении сотрудничества с Мариушем Левандовски, который занимал пост главного тренера футбольной команды.

Вместе с Левандовски клуб покидает и его ассистент Кшиштоф Кавалко.

Мариуш Левандовски был главным тренером «Брук-Бет Термалицы» с января 2020 года.

В нынешнем сезоне польской Экстраклассы «Брук-Бет Термалица» является одним из аутсайдеров турнира, занимая предпоследнее место с 12 очками в активе. Последнюю свою победу команда добыла еще 30 октября, после чего выдала пятиматчевую безвыигрышную серию (2 ничьи, 3 поражения).