ОФИЦИАЛЬНО. Мариуш Левандовски уволен из польской Брук-Бет Термалицы

Руководство польского клуба «Брук-Бет Термалица» объявило о прекращении сотрудничества с Мариушем Левандовски, который занимал пост главного тренера футбольной команды.
Вместе с Левандовски клуб покидает и его ассистент Кшиштоф Кавалко.
Мариуш Левандовски был главным тренером «Брук-Бет Термалицы» с января 2020 года.
В нынешнем сезоне польской Экстраклассы «Брук-Бет Термалица» является одним из аутсайдеров турнира, занимая предпоследнее место с 12 очками в активе. Последнюю свою победу команда добыла еще 30 октября, после чего выдала пятиматчевую безвыигрышную серию (2 ничьи, 3 поражения).
Источник — ФК Брук-Бет Термалица
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