ОФИЦИАЛЬНО. Мариуш Левандовски возглавил Брук-Бет Термалицу

Польский специалист Мариуш Левандовски, который ранее в качестве футболиста провел немало лет в чемпионате Украины, выступая за «Шахтер» и «Севастополь», назначен на пост главного тренера «Брук-Бет Термалицы».
К работе с новой командой Левандовски приступает с 9 января. Сроки его контракта с клубом не раскрываются.
«Брук-Бет Термалица» - команда, выступающая во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. Ныне занимает 10-е место из 18-ти возможных.
Для 40-летнего Левандовски работа с «Брук-Бет Термалицой» станет второй в тренерской карьере. Прежде Мариуш возглавлял «Заглембе» из Любина, откуда был уволен в 2018 году.
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