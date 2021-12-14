Директор Реала: «Повторная жеребьевка? Произошедшее сложно понять»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 Лиги чемпионов, а также будущее противостояние с ПСЖ в рамках этой стадии.
«То, что произошло — удивляет. Сложно понять такое. Нужно с уважением относиться к миллионам болельщиков, которые наблюдали за трансляцией. Они любят этот замечательный вид спорта. Касательно нашей встречи с ПСЖ, то мы ожидаем ее с энтузиазмом. Вполне осознаем настоящую силу соперника и звездный класс его исполнителей. Этот турнир важен для клуба и фанатов. Мы уверены, что проведем два отличных матча и надеемся выйти в 1/4 финала», — сказал Бутрагеньо.
Источник — Футбол 1/2/3
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