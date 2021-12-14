Жуниор МОРАЕС: «Марлос, ты — феномен! Я буду по тебе скучать»

Форвард «Шахтера» попрощался со своим одноклубником

  • 14.12.2021 12:17
  • 662 просмотра
  • 1 комментарий
Жуниор МОРАЕС: «Марлос, ты — феномен! Я буду по тебе скучать»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

34-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал уход из клуба 33-летнего бразильца Марлоса.

«Марлока, спасибо за партнерство и веселье, которое было у нас на поле, ты — феномен, и я буду скучать по тебе!

Удачи в футболе, жизни и во всех новых вызовах», — написал Мораес.

Контракт Марлоса с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря текущего года, и он не будет продлен.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Roma513
    Roma513, 14.12.2021 12:53
    0
    Сумувати! Суржик фи!
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