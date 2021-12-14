Жуниор МОРАЕС: «Марлос, ты — феномен! Я буду по тебе скучать»

34-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал уход из клуба 33-летнего бразильца Марлоса.

«Марлока, спасибо за партнерство и веселье, которое было у нас на поле, ты — феномен, и я буду скучать по тебе!

Удачи в футболе, жизни и во всех новых вызовах», — написал Мораес.

Контракт Марлоса с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря текущего года, и он не будет продлен.