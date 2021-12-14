Вратарь Мариуполя: «В следующем году мы станем сильнее»

Голкипер «Мариуполя» Никита Турбаевский прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:3) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

— Не знаю, в чем причина поражения от «Днепра-1»… У нас сейчас не самый лучший период. Хотели добиться положительного результата, но не получилось. Считаю, что в первом тайме мы ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. За исключением пенальти. Потом в самом конце тайма еще красная карточка. Было сложно играть в меньшинстве. Надеюсь, в следующем году мы покажем тот футбол, в который умеем играть. Постараемся исправить эту ситуацию.

— Насколько на игру повлиял первый пенальти и последующее удаление Кащука?

— Было неожиданно, когда он назначил пенальти. Причем судья сразу назначил пенальти и не смотрел VAR. Мне трудно сказать – зацепил Кащук соперника или нет. Для нас это, конечно, стало ударом. «Днепр-1» ничего не создал у наших ворот. А тут пенальти, удаление… Сложно было.

— На какую оценку наиграл «Мариуполь» по итогам 2021-го года?

— Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат. Думаю, в следующем году он у нас будет, и мы докажем, что это была ошибка.

— Вы можете пообещать болельщикам команды, что в следующем году «Мариуполь» станет сильнее и останется в Премьер-лиге?

— Конечно! Уверен, что мы станем сильнее, и будем показывать такой же качественный футбол, добавив к игре результат.