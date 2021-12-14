Барселона не продаст Де Йонга в Ман Юнайтед

Каталонцы рассчитывают на нидерландского хавбека

  • 14.12.2021 10:42
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Барселона не продаст Де Йонга в Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» не собирается расставаться с полузащитником Френки де Йонгом.

Как сообщил отец футболиста, Де Йонгом интересуется пять лучших клубов Европы, однако он уверен, что футболист точно не перейдет в «Баварию» или «Ман Юнайтед».

Трансферная стоимость нидерландского игрока — 90 миллионов евро. МЮ был готов заплатить 55 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне он в 19 матчах забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави не хочет продавать Де Йонга.

Источник — Twitter

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