ХАВИ: «Френки Де Йонг не продается»

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг информацию о том, что клуб собирается продать Френки Де Йонга:

«Френки Де Йонг не покинет клуб. Он не продается – мы считаем Френки ключевым игроком для «Барселоны». Клуб работает над тем, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. Если мы кого-то подпишем, кому-то придется уйти».

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 1 гол и 2 ассиста в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах.