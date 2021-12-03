ХАВИ: «Френки Де Йонг не продается»

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг информацию о том, что клуб собирается продать Френки Де Йонга:
«Френки Де Йонг не покинет клуб. Он не продается – мы считаем Френки ключевым игроком для «Барселоны». Клуб работает над тем, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. Если мы кого-то подпишем, кому-то придется уйти».
В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 1 гол и 2 ассиста в 16 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — Twitter
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