Барселона продаст ключевого хавбека следующим летом

«Барселона» приняла решение продать летом 2022 года один из своих самых дорогих активов – полузащитника Френки Де Йонга. Такое решение продиктовано тяжелым финансовым положением клуба.
Руководство «Барселоны» надеется, что продажа Де Йонга позволит клубу решить финансовые проблемы и иметь возможность подписывать новых игроков.
В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 2 ассиста в 13 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего голландца оценивается в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готова отдать Де Йонга в «Манчестер Сити» в обмен на Рахима Стерлинга.
Источник — Goal.com
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