Александр ЗИНЧЕНКО: «Гвардиола знает, что сказать в нужное время»

24-летний футболист английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины Александр Зинченко рассказал об атмосфере в команде.

«Я называю это классом, потому что, когда ты становишься спортсменом и делаешь огромный шаг вперед, тебе нужно оставаться скромным, оставаться таким, как ты, и это то, что они сделали. Я могу сказать обо всех здесь, у всех невероятное отношение к тренировкам и играм, каждый выкладывается на поле всем, потому что наши болельщики этого заслуживают, и этот замечательный клуб может добиться всего.

Играть с такими партнерами по команде - мечта. Ты всегда хочешь научиться и получить как можно больше. Вы всегда пытаетесь учиться у Гвардиолы, для меня одно из лучших преимуществ - это то, что он знает, что сказать в нужное время. Для моей карьеры это было очень важно.

Что касается тактики и прочего, все знают, что он лучший, но важно знать, что сказать парням в нужное время», - сказал Зинченко.

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