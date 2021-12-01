ФОТО. Влада Зинченко показала дочь Еву

Малышке исполнилось четыре месяца

  • 01.12.2021 19:58
  • 1791 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Влада Зинченко показала дочь Еву
© Instagram. Влада Зинченко с Евой

Влада Зинченко, украинская ведущая и супруга 24-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, показала свежие снимки со своей дочерью Евой, которая родилась 1 августа.

«Четыре месяца», — прокомментировала Влада снимки.

В текущем сезоне Александр Зинченко провел за «Манчестер Сити» 6 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Jinx1991
    online
    Jinx1991, 01.12.2021 20:36
    +1
    BUCH, 01.12.2021 20:35
    А она точно от зинченко???
    или может ген тест и Боряйчук теперь папа...)))
    А может Де Брюйне, у него денег больше
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 01.12.2021 20:35
    +1
    А она точно от зинченко???
    или может ген тест и Боряйчук теперь папа...)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности