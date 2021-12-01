ФОТО. Влада Зинченко показала дочь Еву

Влада Зинченко, украинская ведущая и супруга 24-летнего украинского футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко, показала свежие снимки со своей дочерью Евой, которая родилась 1 августа.
«Четыре месяца», — прокомментировала Влада снимки.
В текущем сезоне Александр Зинченко провел за «Манчестер Сити» 6 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
или может ген тест и Боряйчук теперь папа...)))
или может ген тест и Боряйчук теперь папа...)))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.