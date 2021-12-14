В матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу «Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» со счетом 1:1.
События матча
|90'
|Сальва Санчес (Кадис) получает красную карточку.
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Арсамендия (Кадис).
Источник — MEGOGO
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