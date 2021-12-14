Зенит готов заплатить 15 млн евро за Юри Алберто, который интересен Шахтеру

Российский «Зенит» готовит предложение по 20-летнему форварду «Интернасьонала» Юри Алберто, интерес к которому ранее приписывали лондонскому «Арсеналу» и донецкому «Шахтеру».
Питерский клуб собирается заплатить за трансфер перспективного нападающего 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона готов выплатить в будущем при достижении определенных условий.
Руководство «Интернасьонала» хочет получить за Юри Алберто не менее 25 миллионов евро, а потому переговоры, как ожидается, затянутся.
Кроме того, в «Интернасьонале» полагают, что недавняя продажа Винисиуса Мело в американский клуб «Шарлотт» поможет достичь целей по привлечению дополнительного финансирования, что, в свою очередь, отбросит необходимость продавать лидеров команды, в том числе и Юри Алберто.
В бразильской Серии А-2021 на счету Юри Алберто 12 забитых мячей и 3 результативные передачи в 33 матчах.
Источник — Goal.com
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