Зенит готов заплатить 15 млн евро за Юри Алберто, который интересен Шахтеру

Помимо этого россияне готовы оговорить бонусные выплаты еще на 3 миллиона

  • 14.12.2021 09:28
  • 1316 просмотров
  • 2 комментария
Зенит готов заплатить 15 млн евро за Юри Алберто, который интересен Шахтеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Алберто

Российский «Зенит» готовит предложение по 20-летнему форварду «Интернасьонала» Юри Алберто, интерес к которому ранее приписывали лондонскому «Арсеналу» и донецкому «Шахтеру».

Питерский клуб собирается заплатить за трансфер перспективного нападающего 15 миллионов евро, а еще 3 миллиона готов выплатить в будущем при достижении определенных условий.

Руководство «Интернасьонала» хочет получить за Юри Алберто не менее 25 миллионов евро, а потому переговоры, как ожидается, затянутся.

Кроме того, в «Интернасьонале» полагают, что недавняя продажа Винисиуса Мело в американский клуб «Шарлотт» поможет достичь целей по привлечению дополнительного финансирования, что, в свою очередь, отбросит необходимость продавать лидеров команды, в том числе и Юри Алберто.

В бразильской Серии А-2021 на счету Юри Алберто 12 забитых мячей и 3 результативные передачи в 33 матчах.

Источник — Goal.com

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 14.12.2021 10:34 (изменен)
    0
    Face Control, 14.12.2021 10:03
    Если великий Шахтёр реально захочет, этот чувак будет в Шахтёре, всё просто.
    Та не , если вам вся Украина на трансферы сбрасывается , то ФК Газпрому - вся рашка
    Так что тот мешок ещё более мешковатый чем ваш мешок
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    Face Control
    Face Control, 14.12.2021 10:03
    -4
    Если великий Шахтёр реально захочет, этот чувак будет в Шахтёре, всё просто.
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