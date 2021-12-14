Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не думаю, что для Ахметова важно число добытых титулов»

Наставник «Шахтера» рассказал о президенте клуба

  • 14.12.2021 08:50
  • 417 просмотров
  • 3 комментария
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не думаю, что для Ахметова важно число добытых титулов»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своих взаимоотношениях с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

– Вы наверняка слышали комплименты президента Рината Ахметова за смелый атакующий футбол «Шахтера» образца Роберто Де Дзерби и доверие молодыъ. Вот прогресс молодежи – это Ваша миссия, Ваша обязанность, или Ваше личное призвание?
– Мне было очень приятно получить такие слова благодарности от президента, это было очень неожиданно. У меня изначально было ощущение большой ответственности по отношению к нему, к клубу. А теперь еще больше. То, что я могу дать, это мое серьезное отношение к работе, мои умения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работать на благосостояние клуба. Не думаю, что важно число добытых титулов. Важно то, что для меня на первом месте стоит моя работа. Президент уделяет большое внимание молодежи, знает и чувствует игру. Он хорошо понимает, когда человек выкладывается на максимум. Я хочу не только заниматься подготовкой молодого поколения, но и сделать их действительно сильными футболистами. Я хочу содействовать экономическому развитию клуба, мы можем готовить молодых игроков и потом продавать их. Это значит хорошо работать. И совсем не значит отсутствие амбиций. Это работа над улучшением клуба и одновременно над улучшением меня как тренера.

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Источник — BurBuzz

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 14.12.2021 09:21
    0
    Ещё одна такая евроосень и начнётся "доверял, доверяю и буду доверять ДеДзерби".
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 09:01
    -2
    зачем заниматься клубом, когда монзуль стоит десяточку, куча сэкономленных денег, как в той рекламе "так зачем платить больше"
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    kortizol163456
    kortizol163456, 14.12.2021 09:00 (изменен)
    -2
    глупость какую-то сказал. делай как суркис с мирчей, купили за нормальные деньги, отпустили свободными агентами, на позицию нападающего 10 игроков взяли, а играть будет полузащитник). вот он тру менеджмент футбольного клуба, а не это твоё молодёжь, вырастили, продали.
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