Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Не думаю, что для Ахметова важно число добытых титулов»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своих взаимоотношениях с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

– Вы наверняка слышали комплименты президента Рината Ахметова за смелый атакующий футбол «Шахтера» образца Роберто Де Дзерби и доверие молодыъ. Вот прогресс молодежи – это Ваша миссия, Ваша обязанность, или Ваше личное призвание?

– Мне было очень приятно получить такие слова благодарности от президента, это было очень неожиданно. У меня изначально было ощущение большой ответственности по отношению к нему, к клубу. А теперь еще больше. То, что я могу дать, это мое серьезное отношение к работе, мои умения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работать на благосостояние клуба. Не думаю, что важно число добытых титулов. Важно то, что для меня на первом месте стоит моя работа. Президент уделяет большое внимание молодежи, знает и чувствует игру. Он хорошо понимает, когда человек выкладывается на максимум. Я хочу не только заниматься подготовкой молодого поколения, но и сделать их действительно сильными футболистами. Я хочу содействовать экономическому развитию клуба, мы можем готовить молодых игроков и потом продавать их. Это значит хорошо работать. И совсем не значит отсутствие амбиций. Это работа над улучшением клуба и одновременно над улучшением меня как тренера.

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